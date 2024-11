, Head of Football Institutional Relations della, ha parlato a La Gazzetta dello Sport delledi Torino e di: "Sono arrivato subito, il primo giorno in cui giocava Jannik e anche alla semifinale. Da torinese d’adozione era un evento che aspettavo tanto, tre anni fa avevo visto un paio di partite, poi sono stato due anni lontano dall’Italia ma ora posso godermi lo spettacolo", il suo commento. "Dualismo tennis-calcio? È limitato chi pensa che il successo del tennis possa essere uno svantaggio per il resto dello sport. Da parte nostra, inteso come sistema calcio, non c’è sicuramente invidia se un ragazzo segue il tennis e sceglie di praticarlo. Abbiamo la fortuna di avere un'eccellenza così grande a livello mondiale ed è giusto cavalcare questa onda positiva che fa bene a tutto il movimento sportivo. L’importante è che i ragazzi facciano sport, perché è sano ed educativo".