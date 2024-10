Cosa è successo in Atletico Madrid-Lille?

Non si placa la rabbia dell'dopo il clamoroso episodio che ha portato l'arbitro italianoad assegnare un contestatissimo calcio di rigore al, poi trasformato daSecondo quanto riferito da Marca, il club spagnolo sarebbe pronto a presentare ricorso alla UEFA contro la svista arbitrale di colui che domenica dirigerà Inter-Juventus.Al 74esimo minuto, a far scatenare la rabbia dell'Atletico minuto è il rigore fischiato da Guida a favore del Lille. Nel corso della partita, ai francesi è stato concesso un rigore per un presunto fallo di mano di Koke, capitano dell'Atletico. Tuttavia, le immagini mostrano chiaramente che il tocco di mano apparteneva a un giocatore del Lille.Nonostante l'evidenza, il VAR, sotto la supervisione di Luca Pairetto, ha confermato la decisione. L'arbitro in campo, Marco Guida, ha mantenuto il rigore, aggiungendo ulteriore tensione alla sua designazione per il big match di domenica tra Inter e Juventus. Un errore che potrebbe lasciare strascichi.





