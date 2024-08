E' 0-0 a Goteborg, nel primo tempo dell'ultima amichevole dell'estate bianconera. Traperò le occasioni non mancano, così come gli spunti si sprecano. Dal gioco ai singoli, ci sono parecchi guizzi positivi e tracce chiare del lavoro di Thiago Motta e del suo staff. Su tutto e tutti, un Khephren Thuram che si è già preso il centrocampo di questa squadra.Buone nuove, insomma, che arrivano dalla Svezia e sicuramente a prescindere da quello che sarà il risultato finale della partita. Stona un po' Vlahovic, alle prese nuovamente con troppa frenesia. Si rivede un Locatelli in ottima forma. E torna ad avere un senso compiuto in questa squadra...