Lasi prepara a svolgere un importante test pre-campionato controa Goteborg, in Svezia, che rappresenterà le prove generali per l'esordio in Serie A, previsto tra soli otto giorni. Il debutto stagionale dei bianconeri è fissato per lunedì 19 agosto allo Stadium,Questo incontro conè cruciale per entrambe le squadre, che stanno rifinendo gli ultimi dettagli prima dell'inizio delle rispettive stagioni. La squadra di Diego Simeone debutterà anch'essa lunedì 19, in, contro il, squadra dalla quale ha recentemente acquisito l'attaccanteIl calcio d'inizio del match amichevole è previsto per le ore 15, e le formazioni che scenderanno in campo saranno molto vicine a quelle tipo che vedremo nel corso della stagione 2024/25. Per la Juventus, questo test è fondamentale per valutare lo stato di forma dei giocatori e affinare gli schemi tattici in vista dell'esordio in campionato.

45' - Termina senza recupero il primo tempo. A Goteborg è 0-0.

43' - Intervento di Lino su Gatti, che era in progressione. Giallo.

38' - Super occasione per la Juventus. Lancio di Thuram per Weah, che dribbla e poi serve Vlahovic in corsa. Destro orribile e palla larga.

37' - Primo squillo di Sorloth. Cross dalla distanza, torsione di testa su Bremer. Para facile Di Gregorio.

28' - Ecco Vlahovic, su imbucata di Thuram. Destro dal limite dell'area e palla larghissima.

27' - Torna a buttarsi in avanti la Juventus. Gatti riceve sulla trequarti e calcia in porta. Traiettoria che non premia nessuno.

19' - Atletico ancora vicino all'1-0. Sbaglio di Bremer, Griezmann appoggia per Llorente, che da destra propone in mezzo per Lino. In spaccata, il destro finisce fuori di poco.

17' - Grande imbucata di De Paul per Griezmann, che calcia da posizione defilata. Di Gregorio tocca e il palo aiuta.

12' - Mancino di Thuram dai 25 metri: palla alta. Ma la squadra bianconera è in assoluta crescita.

9' - Ottima ripartenza bianconera. Cross di Weah, dentro Locatelli. Palla deviata: è ancora angolo.

7' - Si fa vedere la Juve sul capovolgimento di fronte. Scavetto di Douglas per Vlahovic, che non calcia bene.

7' - Grande lancio di Koke, che pesca perfettamente Llorente. Destro in corsa, chiude alla grande Di Gregorio.

1' - Calcio d'inizio



Le formazioni ufficiali



Juventus (4-1-4-1)

Di Gregorio

Cambiaso

Gatti

Bremer

Cabal

Thuram

Weah

Locatelli

Douglas Luiz

Yildiz

Vlahovic



Atletico Madrid (3-4-2-1)