Marcosè stato uno dei giocatori a parlare in zona mista dopo la vittoriacontro la. Il centrocampista madrileno si è detto soddisfatto per come si è svolto il mese di lavoro della squadra: "È stata una grande pre-stagione. Abbiamo dovuto fare un solo viaggio, a Hong Kong, e abbiamo potuto rimanere a Madrid per lavorare. L'aspetto più negativo delle pre-stagioni sono i viaggi, perché non ti permettono di lavorare al meglio. Abbiamo giocato partite di buon livello e l'ultima contro un grande avversario. Queste partite ci servono per valutare lo stato di forma della squadra.""Sia quelli che hanno giocato dall'inizio contro la Juventus, sia coloro che sono entrati nel secondo tempo, hanno fatto bene. La Juventus è un grande avversario e rappresentava un'importante prova per noi. Abbiamo visto che la squadra ha giocato a un buon ritmo, che fisicamente sta bene, e questa è la direzione che dobbiamo seguire."