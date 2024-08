Countdown Koopmeiners

si appresta a diventare un nuovo giocatore dell'. Il calciatore, come riferito da Sky, ha iniziato in questi minuti il proverbiale iter delle visite mediche alle quali poi seguiranno la firma sul contratto che legherà il calciatore serbo alla Dea per le prossime cinque stagioni. Il tutto per un'operazione da 20 milioni di euro più 5 di bonus da versare nelle casse dell'Udinese e che, sempre per rimanere in tema di squadra bianconere, potrebbe a questo punto avvicinare sensibilmente Teun Koopmeiners alla Juventus.Proprio così perché l'ingaggio del classe 2002 permetterebbe alla Dea di andare a coprire quella zona di campo al momento rimasta scoperta dopo gli ultimi sviluppi che hanno portato Koop ai margini del club nerazzurro. La volontà dell'ex AZ, infatti, spinge in un'unica direzione: quella che conduce verso Torino. Sponda Juventus. E da Samardzic può arrivare un assist da sfruttare.





