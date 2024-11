Gli episodi contestati dall'Udinese: cosa è successo

Al 26', sul risultato di 0-0, l'Udinese è andata in goal con Davis, ma l'arbitro ha annullato la rete per un presunto fallo dell'attaccante inglese ai danni di De Roon. Il contatto, al replay, sembra effettivamente molto leggero, con il numero 9 che si libera della marcatura dell'olandese finito poi a terra.

Sempre nel primo tempo, l'Udinese invoca un calcio di rigore per un tocco di braccio da parte di Hien, sfuggito però sia all'arbitro Di Bello che al VAR.

Le parole del ds Nani

è stata sconfitta per 2-1, in rimonta, dall', capace di ribaltare l'iniziale vantaggio friulano nel segmento iniziale della ripresa, dopo che la prima frazione di gioco si era chiusa sul risultato di 0-1 in favore della squadra allenata da Runjiaic. Nel corso del match, però, ci sono stati un paio di episodi che hanno fatto letteralmente infuriare il club friulano, come sottolineato dal diretto sportivo Gianluca Nani ai microfoni di DAZN nel post partita.“Di Bello c’è stata solo la nostra prestazione. Sul rigore l’arbitro potrebbe essere coperto e va bene, ma il Var La Penna che fa? Contro il Milan faceva l’aiutante, annullò un gol per un millimetro, oggi non chiama il rigore. Mi hanno detto che c’è stata una lettera di scuse al Milan, io allora mi aspetto un libro. L’altra volta ero stato rimproverato anche da alcuni colleghi per il fatto di essere andato in sala stampa e di essermi lamentato con garbo degli arbitri, mi dissero ‘ma che fai, vedrai che alle prossime partite’. Io non ci volevo credere, però…. Questo è un episodio così lampante che se il Var non interviene…mi aspetto le scuse. Mi raccomando sempre di rispettare gli arbitri, i ragazzi sono stati bravi, non sono stati bravi a chiuderla, ma abbiamo fatto la prestazione. La strada è quella giusta”, ha dichiarato il ds dell'Udinese





