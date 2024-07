ha individuato Matt, centrocampista del, come sostituto ideale per Teun. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club bergamasco ha fatto una terza offerta per il giocatore, del valore di 17 milioni di euro. Tuttavia, questa proposta è stata rifiutata dal club scozzese. L'Atalanta continua a cercare rinforzi per il centrocampo, ma dovrà aumentare la propria offerta o cercare alternative se vuole assicurarsi le prestazioni di O'Riley. Il rifiuto del Celtic evidenzia la determinazione del club di Glasgow a mantenere uno dei suoi talenti più promettenti per la prossima stagione.