La nuova offerta dell'Atalanta per O'Riley

La posizione di Koopmeiners

L'questa sera sarà impegnata allo Stadio Nazionale di Varsavia per contendere al Real Madrid il primo trofeo internazionale della stagione, ovvero la Supercoppa europea. Le operazioni di mercato in casa nerazzurra, tuttavia, non si fermano e la Dea - dopo aver chiuso per l'arrivo di Marco Brescianini - vuole accelerare anche sul fronte. L'Atalanta vuole a tutti i costi il fantasista del Celtic e nelle ultime ore, come riferito da Calciomercato.com, ha alzato ulteriormente l'offerta al club scozzese.La quarta offerta è infatti di 25 milioni più 2 di bonus, ma gli scozzesi continuano a chiedere i 29 milioni comolessivi. È attesa ora una risposta da parte del Celtic che comunque non rimarrà indifferente di fronte alla volontà del ragazzo, deciso a sposare il progetto della squadra di Gian Piero Gasperini.L'arrivo di Brescianini, in attesa che venga ufficializzato, e l'eventuale affondo decisivo dell'Atalanta per O'Riley potrebbe a questo punto sbloccare a catena anche il passaggio di Koopmeiners alla Juventus. Allo stato attuale delle cose, infatti, il club orobico attende di trovare il sostituto prima di dare il via libera alla partenza dell'olandese. E in tal senso l'arrivo dello scozzese potrebbe dare il semaforo verde all'approdo di Koop a Torino.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui