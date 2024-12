L'inizia a sognare in grande, dopo la vittoria di ieri sera contro il, in una partita terminata tra le polemiche rossonere per la direzione arbitrale e, soprattutto, per il goal diche ha aperto le marcature, viziato secondo gli avversari da un fallo dello stesso belga su un difensore."C'è il tentativo di parlare di altro e non della partita", la risposta dia Paulo Fonseca ai microfoni di Sky. "Io non ho avuto questa sensazione, il goal di De Ketelaere è stato splendido, è andato altissimo. Non ricordo altri episodi contestati, se non qualche rimessa laterale. Io sono straconvinto che abbiamo meritato la vittoria e siamo anche molto felici di questo. Coro dei tifosi sullo scudetto? Io credo che a Bergamo non sia mai successo dopo 15 partite e quindi bisogna lasciarlo cantare. Non ci siamo mai trovati primi in classifica dopo tante partite e lasciamoglielo cantare. Poi la gente qui a Bergamo ha molto i piedi per terra: siamo lì, c’è festa, se tra venti partite saremo ancora lì avrebbe un senso ma così è solo una manifestazione di gioco e anche giustificata".