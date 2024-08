L'Atalanta prova a ricucire il rapporto con Koop

La telenevola relativo al chiacchieratissimo e possibile trasferimento diallanon ha ancora trovato una risoluzione definitiva. Anzi. E a questo punto i colpi di scena sono tutt'altro che esclusi, sebbene i ragionamenti sull'olandese partano da solide basi: l'offerta della Juventus - 59 milioni di euro bonus compresi - è già sul tavolo dello stato maggiore atalantino che, nel frattempo, ha prontamente agito sul mercato assicurandosi l'arrivo di Lazar Samardzic. Un innesto che andrebbe a tamponare la possibile/eventuale partenza di Teun destinazione Torino. Occhio però a tutti gli scenari che potrebbero profilarsi in questi ultimi dodici giorni di mercato.Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport a Zingonia è in atto un’azione diplomatica per provare a ricomporre il rapporto con il centrocampista olandese che, nelle ultime ore sarebbe già andato in scena un incontro alla presenza del suo procuratore e dei vertici del club, compreso il co-chairman Steve Pagliuca. L'Atalanta, decisa a ricomporre la situazione, avrebbe palesato al giocatore le difficoltà nell'arrivare a O'Riley - suo potenziale sostituto - ma il calciatore ha sua volta ribadito come, la sua volontà, sia quella di andare alla Juventus e all'orizzonte non tira aria di retromarcia da parte dell'ex AZ.





