Non basta il primo guizzo in bianconero di Pierre Kalulu alla Juventus per strappare l'intera posta in palio al Gewiss Stadium contro l'Atalanta. All'imbocco del segmento finale di partita è arrivato il goal-beffa di Retegui che, di conseguenza, costringe la Juve ad incassare il pareggio numero 13 del suo campionato, su 20 partite disputate.Un risultato che conferma i bianconeri al quinto posto in classifica e sempre a due lunghezze di distanza dal quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League e attualmente occupata dalla Lazio di Marco Baroni. Per la Juve, dunque, un altro boccone amaro e una vittoria che sembrava davvero alla portata, ma che questa volta è sfumata sul più bello.