Atalanta-Juventus Under 20, la CRONACA LIVE

Le formazioni ufficiali

Atalanta

Juventus

La, guidata da, va in scena in quel di Zingonia per fare visita all'Atalanta in occasione della diciassettesima giornata del campionato Primavera 1. I bianconeri, reduci da due vittorie consecutive, si sono portati al settimo posto, a sole due lunghezze dalla zona playoff. I nerazzurri vivono invece un momento di difficoltà, appesantito da un solo punto conquistato nelle ultime tre uscite, che proietta la squadra di Bosi al quartultimo posto in campionato.49' - Palo di Riccio dopo una grande conclusione!45' - Si chiude il primo tempo, Juve avanti di due goal.35' - GOAL JUVENTUS! Florea raddoppia dopo una super azione iniziata da Di Biase con il tacco e l'assist di Finocchiaro.32' - Baldi sfiora il pareggio, conclusione che va di poco a lato.20' - GOAL JUVENTUS! Vacca segna su calcio di rigore procurato dopo il fallo di mano di Comi.13' - Ci prova anche Vacca, meglio i bianconeri in questo inizio.9' - Prima occasione della partita sui piedi di Di Biase che conclude da buona posizione, para Zanchi.1' - Inizia Atalanta-Juventus Under 20