Atalanta-Juventus Under 20: le parole di Magnanelli

"Volevo fare i complimenti ai ragazzi perchè la partita di oggi chiudeva un ciclo di nove gare ed era l'ultima sfida prima di Natale, in trasferta. Solitamente queste partite sono le peggiori, ma i ragazzi sono stati davvero molto bravi interpretando questo confronto con l'Atalanta nel migliore dei modi", con queste parole Francesco, che ha conquistato la terza vittoria consecutiva battendo 2-3 l'Atalanta."Questi ragazzi mi stupiscono ogni giorno di più, siamo in sintonia e stiamo andando tutti insieme in un'unica direzione e questo è l'aspetto più bello. Devo ringraziarli perchè in questi quattro mesi mi hanno dato tutto.. Ripeto, devo ringraziarli per l'opportunità che mi danno tutti i giorni di allenarli al meglio e oggi, nonostante la partita difficile e il Natale alle porte, hanno portato a casa una vittoria importante. Il primo tempo è stato giocato molto bene, è stato un primo parziale propositivo. Nella ripresa siamo andati un po' in sofferenza, ma volevamo fortemente questi tre punti e ce li siamo andati a prendere. Adesso ci riposiamo un po' e cercheremo di ripartire con tanta energia in vista del primo appuntamento del nuovo anno".