Douglas Luiz gioca in Atalanta-Juventus?

Koopmeiners o Thuram in panchina?

Il derby è stato appena lasciato alle spalle e laritrova subito a pensare alla prossima partita, che arriva presto, prestissimo. Domani sera i bianconeri saranno impegnati a Bergamo contro l'Atalanta. Appuntamento quindi tutt'altro che semplice per la squadra di, che però avrà di nuovo Manuel Locatelli, squalificato contro il Torino. Chi gli farà spazio a centrocampo?Fino ad ora Locatelli è stato un punto di riferimento per Thiago e ci si attende quindi che riprenda il suo posto in mezzo al campo. Nel derby è stato Douglas Luiz a sostituirlo con la conferma di, quest'ultimo ancora in zona avanzata. La prova positiva dilascia dubbi su quale sarà la scelta del tecnico, che potrebbe anche confermare il brasiliano.Sarebbe una sorpresa, non tanto per la decisione di dare fiducia a Douglas, che se la meriterebbe, ma perché vorrebbe dire lasciare fuori uno tra Thuram e Koopmeiners. Il francese dopo l'avvio tra alti e bassi è diventata una pedina fondamentale mentre Koopmeiners, pur non convincendo, è sempre partito quando a disposizione. Thiago dopo l'allenamento di oggi potrà avere le idee più chiare, ma occhio alle novità.