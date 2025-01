Atalanta.Juventus, le parole di McKennie

autore del goal del momentaneo vantaggio ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita tra Atalanta e Juventus: "Si avevo goduto per il goal ma il risultato finale, negli ultimi minuti, fa un po' male perché la partita ce l'avevamo, avevamo sofferto ma anche occasioni, con la volontà di dimostrare che siamo lì, al livello. Ci sono queste piccole cose che devono andare in un senso. Tutti gli errori sono evitabili, dobbiamo essere più attenti ai dettagli, sono cose che sappiamo".Anche Westonha commentato la partita e il momento della Juventus: "Infortunio nel finale? No, Solo frustrazione, non ho male, non ho infortuni, concentrati sulla prossima partita". Sul momento della squadra ha aggiunto: "Si oggi abbiamo creato di più ma alla fine non serve se non fai goal, noi giochiamo per vincere tutte le partite, è un momento difficile, importante stare insieme, come un club, come tifosi, speriamo di prendere tre punti nella prossima partita perché giochiamo a calcio per vincere".