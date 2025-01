Per la partita di questa sera tra, valida per il recupero della 19ª giornata di Serie A, sarà Manuela indossare la fascia da capitano. Una scelta significativa che sottolinea l’importanza del centrocampista nel progetto bianconero e il suo ruolo di leader dentro e fuori dal campo. A supportarlo, nel caso fosse necessario un cambio, sarà Michele, designato come vice capitano per l’occasione. La Juventus punta a questa sfida con determinazione, affidandosi all’esperienza e alla leadership dei suoi uomini chiave per ottenere un risultato importante contro una diretta concorrente per le posizioni alte della classifica.