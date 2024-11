L'batte l', in rimonta, e si prende momentaneamente la vetta della classifica di Serie A a braccetto con il Napoli in attesa che gli azzurri scendano in campo questa sera a San Siro contro l'Inter. Dopo aver chiuso la prima frazione sotto di un goal, griffato da Kamara, la Dea ha ribaltato tutto nel segmento iniziale della ripresa grazie al piazzato vincente di Pasalic e all'autorete di Touré propiziata dal cross di Bellanova dalla destra. Grazie a questo successo la squadra di Gian Piero Gasperini controsorpassa la Juventus e tocca quota 25 punti, mentre la Juve è a 24 dopo la vittoria nel Derby.