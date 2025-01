Mentre il Gewiss Stadium si prepara a registrare il tutto esaurito per la sfida di domani tra, un clima teso si preannuncia tra le due squadre. La partita, che sarà importante per la Juventus nel suo percorso verso la parte alta della classifica, avrà un sapore particolare per l’assenza dei gruppi organizzati bianconeri, che hanno deciso di non prendere parte alla trasferta in segno di protesta.Un gesto che amplifica la tensione in un match già di per sé molto sentito, considerando che la Juventus arriva da un periodo difficile, con il pareggio nel derby e l’imminente recupero di un gennaio molto impegnativo. La squadra di Thiago Motta, pur avendo faticato a trovare continuità, dovrà affrontare una Atalanta motivata e in cerca di riscatto.