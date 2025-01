Manca sempre meno ad Atalanta-Juventus, match valido per il recupero della 19^ giornata di Serie A in programma alle 20.45 di martedì 14 gennaio al Gewiss Stadium. Uno scontro fondamentale per entrambe le squadre, alla luce della posizione in classifica (i nerazzurri sono secondi), che Thiago Motta presenterà come di consueto in conferenza stampa: l'appuntamento è per domani, lunedì 13, alle ore 13.00. Per il tecnico sarà l'occasione per fare il punto dopo la ripresa degli allenamenti a seguito del pareggio nel derby della Mole, il dodicesimo da inizio stagione. La conferenza potrà essere seguita in diretta su Juventus.com e, come sempre, qui su