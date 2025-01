Thiago Motta dopo Atalanta-Juventus: le parole

Le parole diai microfoni di Sky dopo il pareggio contro l'Atalanta: "Per il risultato non siamo contenti, ma la riconoscenza dello sforzo fatto, della prestazione fatta da questi ragazzi li ho, io li ringrazio per questi sforzi, oggi collettivamente hanno fatto una grandissima partita".SULLA PRESTAZIONE - "Non è da oggi che facciamo grandi prestazioni, questi ragazzi ad ogni partita danno il massimo, non devo ripetere perché l'ho già fatto spesso il momento che abbiamo attraversato e che stiamo attraversando, questi ragazzi continuano a fare prestazioni"."Non è un caso che oggi Pierre abbia fatto un grande goal, finisce l'azione ma è un'azione collettiva, dove tutti partecipano. Di sicuro non dobbiamo essere contenti del pareggio, vogliamo sempre vincere ma riconsocere la prestazione di questi ragazzi, non solo internamente ma anche esternamente è un obbligo farlo"."Ruolo di Yildiz? Può cambiare anche durante, sa cosa deve fare in ogni posizione in attacco, in difesa comem deve difendere, lo spirito giusto lo abbiamo sempre, non solo oggi. Vero che abbiamo pareggiato tantissimo e non dobbiamo e non possiamo essere contenti del pareggio anche se la prestazione è buona, lo spirito non è mai mancato, delle volte abbiamo vinto delle volte non siamo stati capaci di farlo"."Non parlo di mercato, Dusan sta recuperando, spero possa recuperare per la prossima, sappiamo non è al 100%, ha un fastidio dietro e dobbiamo fare le cose per bene per non perderlo per tanto tempo, vedremo se possiamo contare su Dusan la prossima partita".