Atalanta Juve, la situazione in classifica in Champions League

Dopo Milan e Juventus, oggi tocca a Inter e Atalanta in Champions League. Nella giornata di ieri sono arrivati due risultati utili, con ilche ha compiuto una vera impresa vincendo 3-1 al Bernabeu. A Lille invece la Juventus non è riuscita a trovare la vittoria, uscendo dalla trasferta con il risultato di 1-1. Questa sera toccherà alle due nerazzurre, con, mentre l'Atalanta sarà ospite delloIn caso di vittoria contro i tedeschi, l'Atalanta potrebbein classifica in Champions League. I bergamaschi sono infatti a quota 5 punti, e se trovassero il successo arriverebbero a 8, uno in più degli uomini di Thiago Motta, che si trovano nella zona playoff.