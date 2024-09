Atalanta-Fiorentina, il video della rete di Moise Kean

Kean | Atalanta 1-2 Fiorentina



Moise Kean did it easliy!pic.twitter.com/wLWmSXJ311 — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 15, 2024

Moiselo scorso anno con la maglia della Juventus era stato per l'intera stagione senza segnare, certo, complici anche i problemi fisici. Gli stessi che hanno condizionato il mancato trasferimento all'Atletico Madrid nel corso della sessione di calciomercato di gennaio scorso. In questa sessione estiva poi è arrivato il trasferimento del classe 2000 originario di Vercelli alla Fiorentina.Nella giornata di oggi l'ex attaccante bianconero ha messo a segno una rete in maglia viola, si tratterebbe della seconda rete consecutiva per il giocatore in maglia viola dopo quella contro il Monza. Una curiosità? Nell'esultanza Moise ha indossato il cappellino di un tifoso presente in curva. Di seguito il video della sua rete.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui