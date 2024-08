L'Atalanta sarà di scena oggi ad Amburgo per affrontare il St. Pauli in amichevole. C'è grande curiosità per capire se, come sembra visti gli ultimi sviluppi, Teun Koopmeiners non farà parte del gruppo squadra che disputerà l'ultimo test prima della Supercoppa europea contro il Real Madrid. La Dea, in occasione della sfida in terra tedesca, non ha comunicato i calciatori convocati, di conseguenza solo nel corso della giornata si scoprirà se Koopmeiners sarà rimasto a Bergamo o se, a sorpresa, è partito insieme ai compagni. Una - a questo punto probabile - non convocazione potrebbe rappresentare un ulterioro segnale in chiave futuro. Con la Juve spettatrice interessata.