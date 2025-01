Altro infortunio in casa, alla vigilia del match contro la. Stando a quanto riportato da TMW, questa mattina Gian Piero Gasperini ha dovuto fare i conti con l'esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto il difensore, che hanno evidenziato un problema muscolo-tendineo con coinvolgimento diretto dell'inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori della gamba destra. Un infortunio che, probabilmente, terrà il difensore ai box per diverse settimane, con le prime previsioni che parlano di almeno un mese di stop. In compenso, per la partita di domani, il tecnico nerazzurro potrebbe ritrovare Mateo Retegui.