Non c'è Ademolanella lista dei convocati dell'Atalanta per la sfida contro il Lecce, in programma domani alle 18:30. La notizia, arrivata inaspettatamente, apre un nuovo caso all'interno del club bergamasco, già alle prese con l'incertezza riguardante il futuro di TeunL'assenza di Lookman dai convocati per il debutto in campionato ha sorpreso molti, soprattutto considerando che anche El Bilal Touré e Koopmeiners, entrambi coinvolti in potenziali trattative di mercato, non saranno presenti. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, questa mattina il numero 11 nerazzurro non si è presentato alla seduta d'allenamento a Zingonia, alimentando ulteriormente le speculazioni sul suo futuro.Nel giorno in cui l'Atalanta si prepara ad accogliere il talento serbo Lazar Samardzic, è proprio la situazione di Lookman a catalizzare l'attenzione. Secondo Sky Sport, il giocatore nigeriano avrebbe chiesto di non essere convocato per la trasferta di Lecce. Alla base di questa decisione ci sarebbe il mercato, con il Paris Saint-Germain che nelle ultime ore ha manifestato interesse per l'attaccante. Il club francese è alla ricerca di un rinforzo per completare il proprio reparto offensivo, e Lookman potrebbe essere il profilo giusto per soddisfare le esigenze del PSG.