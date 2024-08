"Atalanta BC comunica di aver ceduto a titolo definitivo a Juventus Football Club il diritto alle prestazioni sportive del calciatore".Ventidue parole per salutare Teun Koopmeiners. Anzi: per ufficializzare l'addio in direzione Juve, perché di saluti proprio non se ne vedono, sentono percepiscono dalle espressioni utilizzate sul sito ufficiale della Dea. Una scelta che non nasconde tutta l'amarezza del club bergamasco nei confronti della scelta di Teun di salutare la squadra di Gasperini, con le annesse difficoltà e la decisione di non allenarsi per agevolare la cessione.