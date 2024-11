I punti deboli dell'Aston Villa

Quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque partite. Non è un buon momento per l', che tuttavia rimane una squadra tutt'altro che semplice da affrontare. La, comunque, potrebbe avere più di un modo per provare a colpirla nella sfida didi questa sera. Innanzitutto perché, come scrive Tuttosport, spesso la compagine britannica tiene la linea difensiva alta e in alcune occasioni finisce per trovarsi molto lunga, con il risultato di esporre il fianco alle transizioni avversarie. E questo anche perché il possesso medio risulta inferiore al 50% in Europa, un dato a cui sembra aver contribuito la mancanza di… Douglas Luiz, ceduto proprio ai bianconeri in estate.Un altro punto debole della squadra di Unai Emery è l'attuale tendenza a concedere pericolose transizioni addirittura dai propri calci d'angolo, come successo anche nell'ultima gara persa contro il Crystal Palace. D'altro canto, i ragazzi di Birmingham guidano la Premier League per quanto concerne le reti realizzate su calcio piazzato con sei marcature; palle inattive a favore, dunque, che rappresentano un'arma a doppio taglio.





