Youth League, la Juventus supera l'Aston Villa

Grande vittoria della. I bianconeri, guidati dai, superano in trasferta 2-0 l'e tornano al successo europeo che mancava dalla seconda giornata della competizione.A decidere la gara la doppietta di Lorenzo Biliboc; l'esterno classe 2006 ha sbloccato il match al 39esimo minuto su assist di Pugno e poi ha indirizzato definitivamente la vittoria al minuto 66. Con questa vittoria, la squadra di Magnanelli si riporta in alto nella classifica con 10 punti conquistati in cinque partite e una posizione che sorride ai bianconeri, al sesto posto insieme allo Stoccarda. Il prossimo appuntamento della Juventus in Youth League sarà, come la prima squadra, contro il Manchester City mercoledì 11 dicembre.