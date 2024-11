Ci saranno Vlahovic e McKennie contro l'Aston Villa?

Quelle che arrivano dalla Continassa questa mattina non sono buone notizie in casa Juventus. I bianconeri di Thiago Motta scenderanno in campo domani sera per la sfida di Champions League in programma a Birmingham contro l'Aston Villa ma sembrano essere sempre più decimati, poche scelte quindi per il tecnico. C'è grande attesa però attorno alle condizioni di Dusan Vlahovic e di Weston McKennie.Nella seduta di allenamento di questa mattina alla Continassa i due non si sono allenati con il gruppo squadra, assenti. Sembrano al momento essere sempre più flebili le speranze di vederli nella lista dei convocati per la gara di domani, anche se soltanto in panchina.





