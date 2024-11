Batti e ribatti, pure con buon ritmo. E' uno 0-0 molto diverso quello che sta maturando nel primo tempo del Villa Park, e naturalmente rispetto a San Siro. Lasta rispondendo alle offensive dell'Aston Villa con l'atteggiamento migliore possibile, rispondendo colpo su colpo a tutto quello che sta arrivando. Difensivamente e offensivamente.A fine primo tempo, regna dunque l'equilibrio. Che non è sostanziale e pare soltanto di facciata: la Juve ha tutte le carte per ribaltare l'inizio e il finale in sofferenza. Nel mezzo, è stato tutto dominio bianconero.