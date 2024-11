Al 65’ diè costretto a un cambio forzato: fuori, dentro. Il giovane terzino bianconero ha accusato un problema muscolare che gli ha impedito di proseguire la partita, come evidenziato dalla diretta su Prime Video.L’infortunio è emerso chiaramente anche grazie alla segnalazione di Locatelli, che dal campo ha richiamato con urgenza l’attenzione dello staff medico, esclamando: “Non ce la fa, non ce la fa!”. Savona ha lasciato il terreno di gioco visibilmente contrariato, con Thiago Motta obbligato a riorganizzare l’assetto tattico della squadra per il resto del match.