Aston Villa-Juventus, quando parla Emery

La Juventus si prepara ad affrontare in Champions League l'Aston Villa, l'ex squadra del centrocampista brasiliano Douglas Luiz. I bianconeri partiranno per Birmingham ma quando parlerà il tecnico degli inglesi in conferenza stampa per presentare la sfida?Appuntamento fissato con l'allenatore del club inglese alle ore 13.30, in Inghilterra, presso lo stadio Villa Park di Birmingham. Insieme ad Emery ci sarà un calciatore (ancora da definire chi parlerà) e insieme presenteranno la quinta partita di Champions League contro i bianconeri.