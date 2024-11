Laora deve lasciarsi alle spalle la sfida di ieri sera a San Siro contro il Milan conclusasi per 0-0 e deve concentrarsi sulla prossima sfida. I ragazzi di Thiago Motta scenderanno in campo mercoledì sera a Birmingham per la sfida di Champions League contro l'Aston Villa. I tifosi però sono trepidanti di sapere se tornerà Dusana guidare l'attacco bianconero. Il bomber serbo dopo l'infortunio non ha riportato lesioni e le speranze di poterlo vedere almeno in panchina per la sfida di mercoledì sera sembrano essere in salita.