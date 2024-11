Aston Villa-Juventus, Dusan Vlahovic recupererà?

La Juventus si prepara all'ostica trasferta di Birmingham dove sarà ospite dell'Aston Villa. Una sfida difficile in cui il tecnico bianconero Thiago Motta avrà numerose assenze a cui far fronte. Una molto pesante sembra essere quella di Dusan Vlahovic. Come sta?Il centravanti serbo non si è allenato nemmeno oggi con il gruppo squadra, anzi, ancora differenziato. Le speranze di vederlo almeno nella lista dei convocati sono sempre più in calo. Domani si avranno ulteriori conferme sulla situazione legata al centravanti serbo classe 2000.