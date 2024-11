L'idea di Motta per Aston Villa-Juventus

. E non ci sono, soprattutto, i calciatori. La Juventus che si presenta (in ritardo) a Birmingham sembra una classe in gita: ragazzi, e neanche tanti. Però compatti, felici di una partita che vale il discorso di Cambiaso : la stanchezza non si sempre, perché uno vuole scendere sempre in campo. Ecco: partita dopo partita, la conta degli indisponibili è diventata sempre più l'argomento principale, e naturalmente influisce sulla formazione che ha in testa lo stessoDi Gregorio, e partiamo dalle certezze. Altre sicurezze sono Koopmeiners, nome emerso dalla conferenza e forse sfuggito a Thiago, oltre a Cambiaso. E dietro? Nessun dorma, ma neanche grossi scossoni all'orizzonte: ci sono Gatti e Kalulu, e sono in netto vantaggio su Danilo, così come su quest'ultimo sembra bello avanti Nicolò Savona.In mezzo scalpita Nicolò Fagioli, ma è durissima rinunciare nuovamente a Locatelli e Khephren Thuram, che pure stanno alzano il rendimento generale in maniera importantissima. Con loro, dunque, Koop in mezzo e il dubbio sugli esterni: Weah in mezzo e magari supporto offensivo diverso - falso nueve con Fagioli -, oppure tutto su Weah, che pure in settimana (scorsa) era stato già provato lì? Tutto fa pensare che possa toccare allo statunitense, con Yildiz da una parte e Conceicao dall'altra. Vedremo se la notte porterà diverso consiglio.