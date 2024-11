Aston Villa-Juventus, il commento di Marchisio

Claudioè intervenuto ai microfoni di Prime Video direttamente dal Villa Park di Birmingham per commentare la sfida tra Aston Villa e la sua Juventus. Questo il suo commento sulla prestazione dei bianconeri al termine del match:

"Yildiz e Conceicao stanno crescendo, sono profili sempre più europei. Molte volte parliamo di una Juventus che crea ma poi non conclude. E stasera l’alibi però c’è: tante azioni sulle fasce e Weah, perché non è nel suo ruolo, che non attacca bene gli spazi in area".