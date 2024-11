Manuel Locatelli e la rinascita



Aston Villa-Juventus, i numeri di Manuel Locatelli

Minuti giocati: 90'

Tocchi: 83

Precisione dei passaggi: 63/69 (91%)

Cross (riusciti): 1 (0)

Palle lunghe (precise): 10 (7)

Contrasti a terra (vinti): 8 (5)

Duelli aerei (vinti): 1 (1)

Manuelè senza ombra di dubbio una delledel pareggio per 0-0 contro l'Aston Villa. Il centrocampista della Juventus dopo l'esclusione dall'elenco dei convocati per l'Europeo e la precedente stagione decisamente sotto tono era alla ricerca di sé stesso., e anche su tutti, date le numerose critiche ricevute nei mesi passati, e la gara tra Aston Villa e Juventus è la dimostrazione.Sotto la guida di un centrocampista come Thiago Motta Manuel sta disputando probabilmente una delle sue migliori stagioni, sembra essere tornato il giocatore che tanto la Juventus aveva bramato ma con un pizzico di maturità e consapevolezza in più, acquisite con l'età. Nella serata di ieri Manuel ha indossato, ancora una volta la fascia da capitano della Juventus, la sua leadership è tangibile, spesso in campo lo si vede pronto a dare consigli ai compagni.La convocazione da parte di CT Luciano Spalletti per ritornare ad avere una maglia azzurra ancora non è arrivata, potrebbe certamente arrivare in futuro. Locatelli però intanto inizia a togliersi qualche sassolino dalla scarpa partendo con la maglia della Juventus. I numeri della sua sfida di ieri sera contro l'Aston Villa ne sono la pratica dimostrazione.Manuel recupera palloni, si muove spesso tra le linee creando così nuovi spazi da attaccare per i compagni e mandando in apprensione gli avversari. Spazia in diverse parti del campo, recupera palloni e verticalizza. Una sorta di centro nevralgico del gioco bianconero, smista molti palloni. Andiamo ad analizzare i numeri della sua gara (dati SofaScore)





