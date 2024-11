Aston Villa-Juventus, pranzo Uefa tra le dirigenze

Come di consueto nel giorno di una sfida di Champions, va in scena il pranzo Uefa tra le due dirigenze. La delegazione della Juventus, in vista della partita contro l'Aston Villa (in programma alle 21), è arrivata a Villa Park dove svolgerà il pranzo insieme alla dirigenza del club inglese.Oltre al Football Director, Cristiano Giuntoli, presente per la delegazione della Juventus, l'amministratore delegato, Maurizio Scanavino e Giorgio Chiellini, quest'ultimo entrato in dirigenza da qualche settimana e come successo a Lille, presente per il pranzo UEFA.