Il maxi affare della Juventus con l'Aston Villa

"Sono giovani, abbiamo pensato a un percorso per loro e li abbiamo dati in prestito a Bologna e Valencia. Siamo contenti, non abbiamo fretta". A parlare è Monchi , il ds dell', e i soggetti della frase sonoed, i due Under che laha deciso di sacrificare in estate per il "grande colpo" per il centrocampo, quelal quale tutti riservavano parole al miele ma che finora non è riuscito a incidere per nulla in bianconero.Un'operazione da circa 50 milioni di euro complessivi, che ha pure rischiato di saltare di fronte al rifiuto della destinazione inglese da parte di, il giocatore che inizialmente era stato individuato come pedina di scambio con il club di Birmingham. Da questo punto di vista, nessun rimpianto per la Juventus. Come nessun rimpianto dovrebbero averlo i due giovani cresciuti e sbocciati nella Next Gen, nonostante entrambi siano stati solo di passaggio all'Aston Villa: l'ex Chelsea, infatti, è stato subito "spedito" in prestito al, dove finora ha collezionato sette presenze (per 208 minuti in totale) e un goal, mentre l'argentino è finito al, con cui è sceso in campo otto volte (418 minuti) segnando una rete. Per tutti e due, insomma, un impiego parziale, che ad oggi non lascia grandi dubbi sulla legittimità della scelta di Cristiano Giuntoli.L'interrogativo che resta, piuttosto, è su Douglas Luiz: davvero "è fortissimo" e "diventerà importante per la Juve", per citare ancora Monchi? E quanto bisognerà ancora aspettarlo, dopo le difficoltà di ambientamento e lo stop - più lungo del previsto - per infortunio? È veramente adatto al gioco di Thiago Motta? Tanti interrogativi in attesa di una risposta, mentre la stagione sta entrando nella sua fase più calda. La Signora avrà fatto un affare?





