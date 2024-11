Francisco Conceiçao vs Aston Villa pic.twitter.com/UdTdCQDEsP — (@Otavioprop) November 28, 2024

Una giocata da capogiro, questo è il miglior modo per descrivere la giocata di Franciscoieri sera nella sfida tra Aston Villa e Juventus che si è conclusa per 0-0. Il Chico è stato il migliore in campo tra i ragazzi allenati da Thiago Motta con dribbling ubriacanti e giocate pericolose. Tra le giocate incredibili una sta facendo il giro del web, si tratta di questo tunnel ai danni di un avversario con il tacco. Di seguito il video .