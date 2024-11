Aston Villa-Juventus, ci sarà McKennie?

Lascenderà in campo mercoledì per la sfida di Champions League contro l'Aston Villa, in programma a Birmingham. Nella sessione di allenamento di oggi però si è fermato il centrocampista texano Weston. La domanda sorge spontanea: il giocatore recupererà per la trasferta di Champions?Il giocatore si è fermato per un problema di natura muscolare. Domani sarà valutato ulteriormente ma al momento filtra parecchio pessimismo riguardo la sua presenza nella sfida di Champions. Una brutta notizia per Thiago Motta che dopo aver perso Dusan Vlahovic perde anche il suo sostituto.