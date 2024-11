Saràad affiancarenella conferenza stampa alla vigilia della sfida ditra. L'incontro con giornalisti ed emittenti televisive è in programma alle 18.00 di oggi (ora italiana), direttamente presso l'impianto della squadra di Birmingham. Per il tecnico bianconero sarà l'occasione per fare il punto della situazione in vista del match, soprattutto alla luce delle numerose defezioni che hanno interessato la rosa, mentre l'esterno statunitense avrà modo di parlare anche del suo momento personale, sicuramente positivo.