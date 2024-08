Questo pomeriggio l'Aston Villa scende in campo, ma ancora una volta Enzonon compare nella lista dei convocati. L'ex centrocampista dellaè stato escluso da Unai, nonostante il tecnico avesse dichiarato in conferenza stampa che Barrenechea sarebbe stato convocato per la partita. L'assenza del giovane argentino alimenta speculazioni sul suo futuro, soprattutto considerando che il compagno Iling è già in direzione Bologna per un trasferimento in prestito. A questo punto, è possibile che anche Barrenechea possa lasciare i Villans nelle prossime settimane, con diverse squadre interessate a garantirgli maggiore continuità in campo.