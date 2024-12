La prima esperienza di Dusaninsi è conclusa senza altri squilli dopo il fulmineo gol dell’esordio: la Juventus, maltrattata al ritorno dal Villarreal, ha salutato anzitempo la competizione. La stagione successiva, ancora più deludente con la retrocessione in Europa League, ha visto il serbo segnare una sola rete contro il Maccabi Haifa. Poi, un anno di assenza dalle competizioni internazionali, fino all’attuale annata, con Thiago Motta in panchina, che sta riscrivendo le sue statistiche.I numeri diparlano chiaro: cinque presenze, quattro gol e un assist, con una media impressionante di una rete ogni 100 minuti, quasi un gol a partita. La varietà delle sue marcature è un ulteriore segno della sua completezza: destro, sinistro, rigore e colpo di testa, come dimostrato dall’incornata contro il Manchester City. Certo, qualche rete può sembrare "sporca" – Ederson ne sa qualcosa – ma ciò non toglie il fatto che senza di lui la Juventus avrebbe quattro punti in meno, rischiando di fluttuare ai margini dell’ultimo posto utile per i playoff.Anche quando non segna,lascia il segno: all’esordio stagionale contro il PSV Eindhoven, pur restando a secco, ha servito a Nico Gonzalez il pallone del gol del tris. Un contributo decisivo, che lo conferma al centro del progetto bianconero.