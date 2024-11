Durante l'assemblea in casa Juventus, alcuni degli azionisti hanno avuto da ridire sul modo di gestire la comunicazione nel club. Come riporta calciomercato.com, secondo quanto riferito dal giornalista Giovanni Capuano, presente appunto per assistere alla riunione, un’azionista della società bianconera avrebbe riferito al presidente Gianluca Ferrero e all’amministratore delegato Maurizio Scanavino, la seguente domanda:Perché Gravina non viene qui a tifare e a ridere con voi come fa a San Siro? Non mi pare una situazione normale… Non possiamo ricusare Guida o Marinelli come ha fatto l’Inter con Orsato, che per quattro anni non l’ha più diretta?".