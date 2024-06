Juventus, parla Arturo Vidal

L'ex centrocampista della Juventus Arturoha concesso un'intervista a Davoo Xeneize Plus. Le sue parole sulla Vecchia Signora:"Vidal-Pirlo-Marchisio-Pogba? Per me è il miglior centrocampo che abbia mai visto, in cui abbia mai giocato. Credo sia il migliore della storia del calcio. Xavi-Busquets-Iniesta? Erano diversi. Tecnicamente erano spettacolari, ma non davano un calcio, contro di noi hanno sofferto. Se non era per loro, avremmo vinto la Champions. E' stato quello il miglior anno della mia vita. Abbiamo vinto quasi il triplete con la Juve e poi la Copa America col Cile. In due mesi fatto praticamente tutto".





