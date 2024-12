Arthur-Juventus: la formula della cessione

Novità sul fronte, che a gennaio può davvero lasciare la Juventus. Il centrocampista brasiliano è fuori dal progetto di Thiago Motta e non è mai stato neanche convocato. Su di lui ci sono sirene dalla Spagna e in particolare di Betis Siviglia e Valencia.La, scrive Tuttosport, preferirebbe allegare un diritto di riscatto alla cessione a titolo temporaneo per i prossimi 6 mesi. Formula verso la quale ilPiù difficile che a farlo sia il Valencia, che ieri ha provato ad alzare il pressing per ottenere Arthur. La formazione allenata da Baraja, però, è ultima e non può offrire più di un prestito semestrale. Lavori in corso per trovare la soluzione ideale, con la Juve che punta a risparmiare i 5 milioni lordi del suo salario.