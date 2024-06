La situazione



Che mercato può avere Arthur

Tra i giocatori che rientreranno allac'è anche. Il centrocampista brasiliano ha giocato l'ultima stagione con la maglia della Fiorentina, ma il club toscano ha deciso di non confermarlo.. Il giocatore è stato dunque impiegato con continuità da Vincenzo, ma il club toscano ha alla fine deciso di non riscattare il giocatore.Il brasiliano era approdato in toscana infatti in prestito dal club bianconero, che per rendere più agevole la trattativa aveva rinnovato il contratto al giocatore fino al 2026 in modo tale da spalmare l'ingaggio. Quindi il giocatore farà rientro a Torino.. Nonostante il gioco disi avvicini a quello di come spiegato dall'agente del giocatore Pastorello , l'exnon sembra rientrare nei piani della Juventus. Il club sta facendo altre valutazioni per il reparto di metà campo.