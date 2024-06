Le parole di Pastorello su Arthur

Federico, agente di, ha parlato così a Sky Sport del suo assistito. La Fiorentina non lo riscatterà dalla Juventus, dunque il brasiliano - al momento - farà rientro alla Continassa."Adesso c'è stato un grande cambio di approccio tattico alla Juve con Motta, questo lo vedremo. Sicuramente è un giocatore che si avvicina di più alla tipologia di gioco di Thiago, poi sarà la dirigenza a fare le valutazioni. Siamo sereni, ha fatto una grande stagione, non sarà un problema trovare una soluzione".